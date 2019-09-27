Габелок: Ворскла не буде грати проти Шахтаря так відкрито, як проти Динамо

Півзахисник Ворскли Артем Габелок поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Психологічний стан у команди не найкращий. Але всі працюють, стараються, тактично готуємося по-іншому до матчу з Шахтарем. Тому подивимося, буде важка зустріч.

Чеснаков: Ворскла не провалиться з Шахтарем так, як з Динамо

Але ми працюємо тактично, намагаємося, щоб виступити краще, ніж з Динамо. Звичайно, не плануємо відходити всією командою назад. Але, думаю, не будемо так відкрито грати, як з Динамо. Однак все ж будемо атакувати.

Нам буде важко, Шахтар хороший суперник. Але ми розбирали цю команду, тому гірникам теж непросто буде з нами грати", – сказав Габелок програмі Футбол NEWS.

Шахтар – Ворскла: анонс матчу УПЛ