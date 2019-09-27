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Габелок: Ворскла не буде грати проти Шахтаря так відкрито, як проти Динамо

09:14 34 Читать на русском
Габелок: Ворскла не буде грати проти Шахтаря так відкрито, як проти Динамо
Артем Габелок / ФК Ворскла

Півзахисник Ворскли Артем Габелок поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"Психологічний стан у команди не найкращий. Але всі працюють, стараються, тактично готуємося по-іншому до матчу з Шахтарем. Тому подивимося, буде важка зустріч.

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Але ми працюємо тактично, намагаємося, щоб виступити краще, ніж з Динамо. Звичайно, не плануємо відходити всією командою назад. Але, думаю, не будемо так відкрито грати, як з Динамо. Однак все ж будемо атакувати.

Нам буде важко, Шахтар хороший суперник. Але ми розбирали цю команду, тому гірникам теж непросто буде з нами грати", – сказав Габелок програмі Футбол NEWS.

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Шахтар Шахтар Ворскла Ворскла Артем Габелок Артем Габелок Шахтар - Ворскла
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