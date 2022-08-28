"Поздравляю болельщиков с очень важной победой. Мы играли против очень сильного соперника, нам противостоял очень хороший тренер – Виктор Скрипник.

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В первые полчаса Ворскла могла закрывать эту игру. К счастью, мы выстояли. Богдан Когут много выручал. У нас в это время было много брака, проигрывали подборы. Соперник полностью превосходил нас на стандартах. Лишь в заключительной пятнадцатиминутке тайма мы успокоились. Начали создавать. У Виталия Дахновского даже был прекрасный шанс, который он не реализовал.

В перерыве отмечали именно то, что нужно выигрывать борьбу, включать скорость. И во втором тайме команда действительно хотела играть на победу. Сражались до конца. И, по-видимому, футбольный бог тоже был на нашей стороне. Для нас это очень важно – обыгрывать такие команды. Если дальше будем играть с такой самоотдачей – продолжим набирать очки", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, ровенчане, уступая по ходу матча, сумели сравнять счет, а перед финальным свистком выцарапали победу у полтавчан.

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