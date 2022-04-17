Главный тренер "моряков" Роман Григорчук рассказал, что клуб сейчас не работает, а каждый поддерживает форму индивидуально.

"Нет одного места, где находится команда, так сложилась ситуация. С легионерами, конечно, не могло быть иначе, они разъехались. Хорошо, что большинство наших иностранцев сейчас устроено в командах, имеет возможность играть и тренироваться.

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У других футболистов, думаю, головы примерно такие, как у меня. Я их слышал и понимаю, что каждый думает, прежде всего, о своей семье, о своих детях. Футбол сейчас точно отошел на второй план. Но думаю, что спортсмены все же находят некую возможность для того, чтобы поддерживать форму, тренироваться индивидуально.

Понятно, что футболист многое теряет. Это серьезный удар по спортсменам. Также следует учитывать их психологическое состояние. Футбольные, профессиональные потери для игроков очень велики", – сказал Григорчук в комментарии Футбол News .