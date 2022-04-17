"Немає одного місця, де перебуває команда, бо так склалася ситуація. З легіонерами, звичайно, не могло бути інакше, вони роз'їхалися. Добре, що більшість наших іноземців зараз влаштована в командах, має можливість грати та тренуватися.

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В інших футболістів, думаю, голови приблизно такі, як у мене. Я їх чув і розумію, що кожен думає, перш за все, про свою сім'ю, своїх дітей. Футбол зараз точно відійшов на другий план. Але думаю, що спортсмени все ж таки знаходять якусь можливість для того, щоб підтримувати форму, тренуватися індивідуально.

Зрозуміло, що футболіст багато втрачає. Це серйозний удар по спортсменах. Також варто брати до уваги їхній психологічний стан. Футбольні, професіональні втрати для гравців дуже великі", – сказав Григорчук в коментарі Футбол News.

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