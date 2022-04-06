Популярность легендарного Диего Армандо Марадоны не угасает и после его смерти.

Онлайн-аукцион продлится с 20 апреля по 4 мая. Футболка, в которой Диего Марадона забил два знаменитых гола в четвертьфинале ЧМ-1986 Аргентина – Англия (2:1), будет выставлена ​​в Лондоне и оценивается минимум в 4 млн фунтов (5,25 млн долларов), сообщает CNN.

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Раритет хранился у Стива Ходжа – экс-хавбека сборной Англии, обменявшегося футболками с легендарным нападающим. В том матче в июне 1986-го Марадона забил гол рукой, а через несколько минут оформил дубль после прохода со своей половины поля.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020-го. Легенде было 60 лет.

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