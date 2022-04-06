Популярність легендарного Дієго Армандо Марадони не згасає і після його смерті.

Онлайн-аукціон триватиме з 20 квітня по 4 травня. Футболка, в якій Дієго Марадона забив два знамениті голи у чвертьфіналі ЧС-1986 Аргентина – Англія (2:1), буде виставлена в Лондоні та оцінюється мінімум у 4 млн фунтів (5,25 млн доларів), повідомляє CNN.

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Раритет зберігався у Стіва Ходжа – екс-хавбека збірної Англії, який обмінявся футболками з легендарним нападником. У тому матчі в червні 1986-го Марадона забив гол рукою, а за кілька хвилин оформив дубль після проходу зі своєї половини поля.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020-го. Легенді було 60 років.

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