Беспринципности путинских захватчиков нет предела. Они пытаются нажиться даже на символике страны, с которой воюют.

Несколько дней назад оккупанты покинули территорию Киевской области. "Асвабадители" отступали с большим количеством вещей, которые награбили у украинцев. На территории Беларуси россияне службой доставки отправили все домой.

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Мародеры брали не только бытовую технику, драгоценности, деньги и другие ценные предметы. Среди награбленного было немало одежды. Кое-что уже начало появляться в интернет-магазинах. В частности, экипировка сборной Украины.

Оккупанты продают олимпийку с гербом и флагом страны, которую ненавидят, за 3 тысячи 700 рублей. В описании к "товару" отмечено, что вещь совершенно новая и была украдена в Броварах.

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