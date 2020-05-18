Футболки Роналду и Ярмоленко, а также победа на Евро – футбольные мечты Караваева

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о самых желанных экземплярах в своей коллекции футболок.

"В чемпионате Украины, когда я начинал в Севастополе, мечтал заполучить футболку Ярмоленко. Но получил лишь когда познакомился с ним в сборной Украины. Тогда и поменялись.

Караваев признался, с какого топ-защитника пытается брать пример

А вот когда мы играли против Португалии, то как и все, хотел получить футболку Криштиану Роналду, но не получилось. Кажется, тогда я так ни с кем и не поменялся. После первой игры был на эмоциях, а после второй они вообще зашкаливали.

Моя мечта в карьере? Со сборной Украины я понял, что хотелось бы выиграть чемпионат Европы. Получаешь удовольствие от того, что делаешь с командой на поле. Эти большие мечты стали более желанными, когда появились качество игры и результат", – сказал Караваев в эфире программы Великий футбол.

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