toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС БАВАРИЯ

Футболки Роналду и Ярмоленко, а также победа на Евро – футбольные мечты Караваева

20:34 18 Читати українською
Футболки Роналду и Ярмоленко, а также победа на Евро – футбольные мечты Караваева
Александр Караваев / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о самых желанных экземплярах в своей коллекции футболок.

"В чемпионате Украины, когда я начинал в Севастополе, мечтал заполучить футболку Ярмоленко. Но получил лишь когда познакомился с ним в сборной Украины. Тогда и поменялись.

Караваев признался, с какого топ-защитника пытается брать пример

А вот когда мы играли против Португалии, то как и все, хотел получить футболку Криштиану Роналду, но не получилось. Кажется, тогда я так ни с кем и не поменялся. После первой игры был на эмоциях, а после второй они вообще зашкаливали.

Моя мечта в карьере? Со сборной Украины я понял, что хотелось бы выиграть чемпионат Европы. Получаешь удовольствие от того, что делаешь с командой на поле. Эти большие мечты стали более желанными, когда появились качество игры и результат", – сказал Караваев в эфире программы Великий футбол.

Як Лобановський рятував Шевченка в Динамо і втратив шанс перейти у топ-клуби Європи, але залишився Маестро результату

blog_ava
Капелло назвал идеальный клуб для Холанда
12:22
287
Теги
Александр Караваев Александр Караваев Украина Украина Сборная Украины Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
мин
Вердер
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук