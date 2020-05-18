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Футболки Роналду і Ярмоленка та перемога на Євро – футбольні мрії Караваєва

20:34 138 Читать на русском
Футболки Роналду і Ярмоленка та перемога на Євро – футбольні мрії Караваєва
Олександр Караваєв / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів, про найбажаніші екземпляри у своїй колекції футболок.

"У чемпіонаті України, коли я починав у Севастополі, мріяв отримати футболку Ярмоленко. Але отримав лише коли познайомився з ним у збірній України. Тоді і помінялися.

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А ось коли ми грали проти Португалії, то як і всі, хотів отримати футболку Кріштіану Роналду, але не вийшло. Здається, тоді я так ні з ким і не помінявся. Після першої гри був на емоціях, а після другої вони взагалі зашкалювали.

Моя мрія в кар'єрі? Зі збірною України я зрозумів, що хотілося б виграти чемпіонат Європи. Отримуєш задоволення від того, що робиш з командою на полі. Ці великі мрії стали більш бажаними, коли з'явилися якість гри і результат", – сказав Караваєв в ефірі програми Великий футбол.

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Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв Україна Україна Збірна України Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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