"Мы уже пробили дно. Вы заметили, что у нас тенденция? Мы одни и те же голы пропускаем. Каждый раз "дорабатываем до конца", "дорабатываем до конца", "дорабатываем до конца".

Вирт уничтожил игроков Вереса после очередного провала: "Было больше пряника, а сейчас перейдем к кнуту"

Вот нет сзади надежности. Когда мы играли 2 года, то у нас была надежность сзади – на ноль, на ноль, на ноль. Забили – выиграли. Команда работала. Полюлях был – не скорый, но он выгрызал все. В середине поля все горело. А сейчас я этого не вижу, одни слова. Начиная от Когута, заканчивая атакой.

Лидера нет на футбольном поле. Знаете, что такое лидер? Есть Степаненко в Шахтере, есть Сидорчук в Динамо. Никто ни за что не отвечает. Пришли, голову опустили. Ответственности ноль. Конкуренции нет, только на 2-3 позициях, люди стараются, хотят играть. Остальные один матч играют, два проваливают. Вот оно и доходит до этого.

Но это моя вина, что я не создал конкуренцию. Мне говорили, а я: "Да нет, будет все окей". Оказывается, я очень сильно ошибался. Признаю, что это моя вина", – заявил Вирт на YouTube-канале Трендець.

Напомним, Верес скатился в зону вылета, имея в активе 18 пунктов. Команда в 11 последних матчах победила и сыграла вничью всего по разу. Впереди у ровенчан игра с Рухом.

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