Одноклубники Франа Соля перестарались во время съемок видеоролика.

Два игрока Тенерифе, который выступает в испанской Сегунде, получили травмы после съемок в рекламном ролике.

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Пострадавшими оказались защитники – Алекс Муньос и Карл Помарес, сообщает издание AS. В процессе работы на камеру они почувствовали серьезный дискомфорт в мышцах. Главный тренер Тенерифе Фран Фернандес подтвердил, что игроки получили повреждения, снимаясь в рекламном видео Ла Лиги. Помарес успел восстановиться и принял участие в матче 6-го тура против Спортинга (1:1), а вот Муньос продолжает залечивать травму.

Напомним, за клуб из Сегунды выступает Фран Соль – нападающий Динамо перешел в испанскую команду в начале октября на правах аренды.

После 6 туров Тенерифе набрал 7 очков и занимает 14-ю строчку турнирной таблицы второго по силе дивизиона чемпионата Испании.

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