Одноклубники Франа Соля перестаралися під час зйомок відеоролика.

Два гравці Тенеріфе, який виступає в іспанській Сегунді, отримали травми після зйомок у рекламному ролику.

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Постраждалими виявилися захисники – Алекс Муньйос і Карл Помарес, повідомляє видання AS. У процесі роботи на камеру вони відчули серйозний дискомфорт у м'язах. Головний тренер Тенеріфе Фран Фернандес підтвердив, що гравці отримали ушкодження, знімаючись в рекламному відео для Ла Ліги. Помарес встиг відновитися і взяв участь у матчі 6-го туру проти Спортінга (1:1), а ось Муньйос продовжує заліковувати травму.

Нагадаємо, за клуб з Сегунди виступає Фран Соль – нападник Динамо перейшов у іспанську команду на початку жовтня на правах оренди.

Після 6 турів Тенеріфе набрав 7 очок і посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії.

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