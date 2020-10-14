Форвард Тенерифе Фран Соль, права на которого принадлежат Динамо, прокомментировал свое пребывание в Испании.

"Доволен всем, что произошло с момента моего перехода в Тенерифе: прием, первая неделя тренировок, первые три очка.

Соль дебютировал за Тенерифе с победы – форвард Динамо сыграл почти весь матч против Райо Вальекано

Мотивация максимальная, а желание сыграть в следующем матче огромное", – написал Фран Соль в своем Твиттере.

Напомним, испанец вернулся на родину и на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать за Тенерифе. Клуб из Канарских островов выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании – Сегунде. Нападающий уже успел дебютировать за новый клуб с победы.

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