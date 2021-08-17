Ужасные события в Афганистане коснулись также и местного футбола.

Экс-руководительница Афганской ассоциации женского футбола Халида Попал в комментарии для AP NEWS рассказала о смертельной угрозе для девушек из национальной команды.

УАФ подготовила очередное нововведение в женском футболе

Власть в Афганистане захватило радикальное исламистское движение Талибан, которое притесняет роль женщин в социуме. Попал призвала футболисток прятаться по домам и просит мировое сообщество помочь спортсменкам.

Сама Халида в 2011-м завершила футбольную карьеру и получила должность в ассоциации, где пыталась отстаивать права женщин. Из-за смертельных угроз Попал была вынуждена бежать из Афганистана в Данию в 2016 году.

"Гей, снайпере, ось моя шия, ось моя голова – давай, стріляй". Як грають у футбол під час війни – Афганістан, Сирія, Лівія, Ірак