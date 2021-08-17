Жахливі події у Афганістані торкнулись також і місцевого футболу.

Екс-очільниця Афганської асоціації жіночого футболу Халіда Попал у коментарі для AP NEWS розповіла про смертельну загрозу для гравчинь національної команди.

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Владу у Афганістані захопив радикальний ісламістський рух Талібан, який не толерує жінок у соціумі. Попал закликала футболісток ховатись по домівках та просить світову спільноту допомогти спортсменкам.

Сама Халіда у 2011-му завершила футбольну кар'єру та отримала посаду в асоціації, де намагалась відстоювати права жінок. Через смертельні погрози Попал була змушена втекти з Афганістану до Данії у 2016 році.

"Гей, снайпере, ось моя шия, ось моя голова – давай, стріляй". Як грають у футбол під час війни – Афганістан, Сирія, Лівія, Ірак