"Мы не сразу заставили клубы создать женские команды. Сначала дали несколько лет для подготовки, информировали заранее, что с этого сезона обязательным условием для лицензирования будет наличие женской команды, которая участвует в соревнованиях.

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Это не должна быть обязательно Высшая лига. Командам разрешено взять девочек, чтобы они участвовали в соревнованиях и клуб занимался их развитием. Сегодня это обязанность клубов УПЛ, а со следующего сезона – и команд Первой лиги. Почему мы не спешим с этим? Спрос на футболисток будет только увеличиваться", – заявил Протасов в комментарии Sport Arena.

Напомним, этот сезон все клубы УПЛ начали с женскими командами в своей структуре. К этому побуждал стратегический план развития женского футбола в Украине на 2020-2024 годы, утвержденный Исполкомом УАФ.

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