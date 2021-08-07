Женская команда Шахтера продолжает привлекать к себе внимание после дебютной победы со счетом 16:0 – на этот раз роскошным голом.

Женская команда Шахтера выиграла со счетом 16:0 дебютный матч в своей истории – видео погрома

Отличиться удалось Полине Янчук, и сделала она это в акробатическом стиле. Со второй попытки навес с правого фланга все же прошел, а футболистка умудрилась ударом скорпиона перебросить голкипера соперниц.

К слову, команда Шахтера дебютирует в Первой женской лиге Украины 2021/22. В первом туре Шахтер сыграет против Багиры с Кропивницкого. Базовая дата стартового тура – 15 августа.

Шахтар готує прорив у жіночому футболі: тренер – екс-хавбек Зорі, нестримна бомбардирка і розгром 16:0