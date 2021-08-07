Жіноча команда Шахтаря продовжує привертати до себе увагу після дебютної перемоги з рахунком 16:0 – цього разу розкішним голом.

Жіноча команда Шахтаря виграла з рахунком 16:0 дебютний матч у своїй історії – відео погрому

Відзначитись вдалось Поліні Янчук, і зробила вона це в акробатичному стилі. З другої спроби навіс з правого флангу все ж пройшов, а футболістка примудрилась ударом скорпіона перекинути голкіпера суперниць.

До слова, команда Шахтаря дебютує у Першій жіночій лізі України 2021/22. У першому турі Шахтар зіграє проти Багіри з Кропивницького. Базова дата стартового туру – 15 серпня.

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