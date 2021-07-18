Товарищеский матч

Шахтер (жен.) – Еднисть (жен.) – 16:0

Голы: Кожухарь, 2, 11, 45, 54, 55, 67, Кревская, 9, Янчук, 12, 28, 41, 48, Вегерич, 49, Мохнач, 57 (пен), Старухина, 58, Ковб, 71, Молодюк, 75.

Шахтер (стартовый состав): Денищич, Мохнач, Старухина, Ковб, Ильина, Головач, Молодюк, Кревская, Вегерич, Кожухарь, Янчук.

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Женская команда Шахтера в Счастливом провела спарринг против киевской команды Еднисть. Поединок начался удачно для "оранжево-черных", которые забили уже на второй минуте. Автором исторического забитого мяча стала Вероника Кожухарь, которая поразила пустые ворота после прострела из пределов штрафной.

Команды сыграли 3 тайма по 25 минут, а поединок завершился со счетом 16:0 в пользу девушек Шахтера. Подопечные Романа Заева забили 4 гола в первом тайме, 5 – во втором и 7 – в финальной трети игры. Шестью голами отличилась Вероника Кожухарь, четыре мяча забила Полина Янчук, по голу в свой актив записали Анастасия Кревская, Надежда Вегерич, Любовь Мохнач, Мария Ковб, Алина Старухина и Елизавета Молодюк.

К слову, обе команды дебютируют в Первой женской лиге Украины 2021/22. В первом туре Шахтер сыграет против Багиры из Кропивницкого. Базовая дата стартового тура – 15 августа.

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