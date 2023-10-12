Кривбасс на своем официальном сайте сообщил, что капитан женской команды Ирина Кочнева решила завершить карьеру.

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Футболистка повесила бутсы на гвоздь лишь в 29 лет, после 11 лет, проведенных на профессиональном уровне. Причиной же стали травмы.

За свою карьеру Кочнева успела поиграть за Кривбасс, Легенду (Чернигов), Жилстрой-1 (Харьков) и французский Реймс, а также за сборную Украины.

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