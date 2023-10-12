Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив, що капітан жіночої команди Ірина Кочнєва вирішила завершити кар'єру.

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Футболістка повісила бутси на цвях лише в 29 років, після 11 років, проведених на професіональному рівні. Причиною ж стали травми.

За свою кар'єру Кочнєва встигла пограти за Кривбас, Легенду (Чернігів), Житлобуд-1 (Харків) та французький Реймс, а також за збірну України.

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