Футболістка збірної України завершила кар'єру в 29 років
12:40 - Читать на русском
Капітанка Кривбаса Ірина Кочнєва ухвалила рішення завершити професіональну кар'єру в досить юному віці.
Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив, що капітан жіночої команди Ірина Кочнєва вирішила завершити кар'єру.
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Футболістка повісила бутси на цвях лише в 29 років, після 11 років, проведених на професіональному рівні. Причиною ж стали травми.
За свою кар'єру Кочнєва встигла пограти за Кривбас, Легенду (Чернігів), Житлобуд-1 (Харків) та французький Реймс, а також за збірну України.
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