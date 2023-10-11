Женская Лига чемпионов. Финал первого раунда квалификации

Рома – Ворскла – 3:0

Голы: Винс, 15, Джульяно, 58, Джачинти, 64

Если у мужчин уже в самом разгаре групповой этап, то в женской Лиге чемпионов только наступил период решающих матчей квалификации. До этой стадии турнира дошел только один представитель Украины. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как полтавская Ворскла сыграла с чемпионом Италии.

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Поскольку рейтинг нашего чемпионата не очень высокий, то Ворскле уже пришлось пройти один раунд квалификации. Подопечные Наталии Зинченко не без проблем обыграли эстонскую Флору и разобрались с хорватским Осиеком. В то же время Рома только начинает борьбу в женской Лиге чемпионов. Более того, для "джалоросси" сегодняшний матч стал лишь третьим официальным в нынешнем сезоне. Полтавский коллектив уже успел провести девять поединков – семь в чемпионате и два в ЛЧ.

Ворскла – гегемон в Украине, чемпион и обладатель национального Кубка. Полтавки не проигрывают больше года. Последнее поражение зафиксировано еще в сентябре 2022 года (также в квалификации Лиги чемпионов). С тех пор они только однажды играли вничью. В прошлом сезоне команда Натальи Зинченко выиграла все матчи, забила 147 голов, пропустив всего четыре раза. К сожалению, эти цифры больше говорят о силе команд в женском чемпионате Украины, чем об уровне ворсклянок.

Относительно Ромы таких вопросов нет. Команда, созданная только в 2018 году, планомерно вышла на вершину Кальчо. Несколько сезонов в середине таблицы, еще парочка – рядом с лидерами. И вот в прошлом сезоне "джалоросси" впервые в своей истории завоевали Скудетто. Также итальянки дошли до четвертьфинала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, где уступили будущим победителям турнира – Барселоне.

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Словом, с жребием Ворскле не повезло. Уже на первых минутах стало очевидным, что это не просто слова. Украинки оказались под бешеным давлением и изо всех сил пытались отвлечь угрозу от собственных ворот. Отдельно следует отметить Екатерину Самсон. Голкиперка несколько раз спасала в, казалось, безнадежных ситуациях. Обидно, но пропустили уже тогда, когда безумное стартовое давление Ромы немного утихло. Банально недоработали персонально, забыв Винс на дальней стойке. Поэтому, когда мяч отскочил к Эвелину после удара Бартоли, спасать уже было некому.

Несмотря на тотальное преимущество хозяек, Ворскла не была обречена. Конечно, позиционная игра нашим девушкам не давалась, но несколько перспективных атак они провели. Прежде всего отметим Николь Козлову и Веронику Андрухив, которые впереди старались больше всех. Оборона также постепенно прибавила солидности. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе римлянок, что можно считать большим успехом команды из Полтавы.

После отдыха Рома снова повысила темп. Самсон и защитницы несколько раз спасали, но долго продолжаться так не могло. На 58-й минуте голом отличилась Мануэла Джульяно, которая, как никто другой на поле, этого заслуживала. Вскоре Валентина Джачинти сделала счет разгромным. Этого хватило наставнику "джалоросси", чтобы начать снимать с игры лидеров. Силы им понадобятся, ведь в выходные придется сыграть против миланского Интера.

Даже ослабленный состав соперниц не дал Ворскле забить хотя бы гол престижа. Словом, интрига в этом противостоянии остается только номинально. Веры, что Рома может упустить такое преимущество, на самом деле нет. Ответный матч состоится ровно через неделю. 18 октября девушки в это же время выйдут на газон этого же стадиона в Риме, поскольку украинские команды не могут играть дома.