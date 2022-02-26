Представитель сборной Украины и шведского Линчепинга Надежда Кунина обращает внимание Швеции на наступление россиян на территорию Украины.

Кунина стала одной из митингующих в Швеции в поддержку Украины после начала нападения россиян на наши земли, сообщает УАФ.

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Отметим, что в Швеции собралось несколько сотен местных жителей, призывающих поддержать Украину санкциями против россиян, в частности, отключение от международной банковской компании SWIFT.

Напомним, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупанту и уничтожать врага.

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