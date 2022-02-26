Футболистка сборной Украины присоединилась к митингу в поддержку украинского народа в Швеции – патриотическое фото
Представитель сборной Украины и шведского Линчепинга Надежда Кунина обращает внимание Швеции на наступление россиян на территорию Украины.
Кунина стала одной из митингующих в Швеции в поддержку Украины после начала нападения россиян на наши земли, сообщает УАФ.
Экс-защитник Карпат погиб под Киевом, обороняя столицу Украины от российских оккупантов
Отметим, что в Швеции собралось несколько сотен местных жителей, призывающих поддержать Украину санкциями против россиян, в частности, отключение от международной банковской компании SWIFT.
Напомним, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупанту и уничтожать врага.
Россия напала на Украину: смерть воспитанника Карпат, поддержка от Польши, наших футболистов и легенд (LIVE)