Представниця збірної України та шведського Лінчепінга Надія Куніна звертає увагу Швеції на наступ росіян на територію України.

Куніна стала однією з учасниць мітингу в Швеції на підтримку України після початку нападу росіян на наші землі, повідомляє УАФ.

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Зазначимо, що у Швеції зібрались кількасот місцевих жителів, які закликають підтримати Україну санкціями проти росіян, зокрема, відключення від міжнародної банківської компанії SWIFT.

Нагадаємо, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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