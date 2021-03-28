Дербі делла Мадонніна у жіночому чемпіонаті Італії вийшло спекотним. Краще його почали футболістки Інтера, які відкрили рахунок вже на 11-й хвилині. Це була перша і остання причина для радості "нерадзуррі".

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Мілан дуже швидко перевернув перебіг зустрічі. Головна заслуга у цьому належить головній зірці команди. Валентіна Джачінті оформила покер. Після третього м'яча нападниця заробила попередження, адже відсвяткувала його, знявши ігрову футболку.

До слова, жіноча команда Мілана йде другою в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Ювентуса на 6 очок. Валентіна Джачінті у 17-ти турах забила 16 голів та віддала один асист.

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