Рома одолела Интер в сверхрезультативном противостоянии женских команд (4:3).

Голкипер женской команды Ромы получила самую нелепую красную карточку в истории футбола – видео курьеза

Зрителям запомнится гол футболистки "волков" Марии Банушич, которая в прыжке через себя замкнула навес с левого фланга. На радостях девушка сняла футболку, за что арбитр наказал ее желтой карточкой.

После 16-ти туров элитного женского дивизиона Италии Рома расположилась на 4-й строчке, Интер – 8-й.

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