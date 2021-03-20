Футболистка Ромы красивой бисиклетой поразила ворота Интера – девушка отпраздновала гол без футболки
20:53 - Читати українською
Мария Банушич создала украшение поединка женских команд Ромы и Интера.
Рома одолела Интер в сверхрезультативном противостоянии женских команд (4:3).
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Зрителям запомнится гол футболистки "волков" Марии Банушич, которая в прыжке через себя замкнула навес с левого фланга. На радостях девушка сняла футболку, за что арбитр наказал ее желтой карточкой.
После 16-ти туров элитного женского дивизиона Италии Рома расположилась на 4-й строчке, Интер – 8-й.
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