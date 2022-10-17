Полузащитница Барселоны Алексия Путельяс второй раз подряд стала обладательницей "Золотого мяча". Она стала первой футболисткой в ​​истории этой награды, которой удалось выиграть престижную индивидуальную награду два года подряд.

Обладательницей "Золотого мяча-2021" стала представительница Барселоны

Награду Путельяс вручил Андрей Шевченко.

В Барселоне 28-летняя Путельяс носит капитанскую повязку, но не играет с июля из-за травмы. Перед стартом женского чемпионата Европы она получила травму крестообразной связки, процесс восстановления продолжается до сих пор.

"Золотой мяч" начали вручать женщинам в 2018 году.

Англия выиграла женское Евро, одолев Германию – безумная радость без футболки, рекорд мужчин побили, Монзуль на высоте