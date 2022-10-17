Футболістка Барселони вдруге поспіль виграла "Золотий м'яч" та встановила рекорд – нагороду вручив Шевченко
Нагороду Алексії Путельяс вручив Андрій Шевченко.
Півзахисниця Барселони Алексія Путельяс вдруге поспіль стала володаркою "Золотого м'яча". Вона стала першою футболісткою у історії цієї нагороди, якій вдалося виграти найпрестижнішу індивідуальну нагороду два роки поспіль.
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Нагороду Путельяс вручив Андрій Шевченко.
У Барселоні 28-річна Путельяс носить капітанську пов'язку, але не грає з липня через травму. Перед стартом жіночого чемпіонату Європи вона зазнала травми хрестоподібної зв'язки, процес відновлення триває досі.
"Золотий м'яч" почали вручати жінкам у 2018 році.
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