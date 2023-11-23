Беллінгем вивихнув плече на початку листопада, після чого пропустив два матчі Реала та поєдинки збірної Англії у відборі на Євро-2024.

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Джуд повернувся у загальну групу, але клубні лікарі хвилюються за його стан. Футболістам Реала заборонили торкатися до англійця під час вчорашнього тренування, повідомляє Relevo. Він грав лише за команди, які володіли м'ячем.

Беллінгем перейшов у Реал влітку та миттєво став лідером. У нього 10 голів за 11 матчів Прімери та три голи в трьох матчах Ліги чемпіонів.

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