На стадионе в городе Бандунг проводили товарищеский матч команды третьего дивизиона – местная Силиванга и Персикас Субанг.

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Прямо на поле молния попала в игрока гостей – 35-летнего Септиана Рахарджа. Партнеры бросились помогать, футболиста как можно скорее доставили в больницу. К сожалению, там констатировали смерть.

Родственники Септиана отказались от вскрытия и расследования: "Это была судьба от Бога. Мы смиренно принимаем потерю и не будем судиться ни с кем". Полиция отметила, что стадион в Бандунге далеко не впервые стал местом удара молнии.

️ A lightning strike killed a football player during a friendly match at the Siliwangi Stadium in #Indonesia.



An ambulance was immediately called, but he could not be saved - he died in hospital without regaining consciousness. As a result of a #lightning strike, the… pic.twitter.com/8GFPfeSF0r — Caliber English (@CaliberEnglish) February 12, 2024

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