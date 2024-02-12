Футболист погиб на поле от удара молнии: "Это была судьба от Бога"
В Индонезии при невероятном стечении обстоятельств произошел трагичный случай.
На стадионе в городе Бандунг проводили товарищеский матч команды третьего дивизиона – местная Силиванга и Персикас Субанг.
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Прямо на поле молния попала в игрока гостей – 35-летнего Септиана Рахарджа. Партнеры бросились помогать, футболиста как можно скорее доставили в больницу. К сожалению, там констатировали смерть.
Родственники Септиана отказались от вскрытия и расследования: "Это была судьба от Бога. Мы смиренно принимаем потерю и не будем судиться ни с кем". Полиция отметила, что стадион в Бандунге далеко не впервые стал местом удара молнии.
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