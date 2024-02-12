На стадіоні в місті Бандунг проводили товариський матч команди третього дивізіону – місцева Сіліванга і Персікас Субанг.

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Прямо на полі блискавка влучила у гравця гостей – 35-річного Септіана Рахарджа. Партнери кинулися допомагати, футболіста якомога швидше доставили до лікарні. На жаль, там констатували смерть.

Родичі Септіана відмовилися від розтину і розслідування: "Це була доля від Бога. Ми смиренно приймаємо втрату і не будемо судитися ні з ким". Поліція зауважила, що стадіон у Бандунгу далеко не вперше став місцем удару блискавки.

️ A lightning strike killed a football player during a friendly match at the Siliwangi Stadium in #Indonesia.



An ambulance was immediately called, but he could not be saved - he died in hospital without regaining consciousness. As a result of a #lightning strike, the… pic.twitter.com/8GFPfeSF0r — Caliber English (@CaliberEnglish) February 12, 2024

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