Футболіст загинув на полі від удару блискавки: "Це була доля від Бога"
В Індонезії за неймовірного збігу обставин трапився трагічний випадок.
На стадіоні в місті Бандунг проводили товариський матч команди третього дивізіону – місцева Сіліванга і Персікас Субанг.
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Прямо на полі блискавка влучила у гравця гостей – 35-річного Септіана Рахарджа. Партнери кинулися допомагати, футболіста якомога швидше доставили до лікарні. На жаль, там констатували смерть.
Родичі Септіана відмовилися від розтину і розслідування: "Це була доля від Бога. Ми смиренно приймаємо втрату і не будемо судитися ні з ким". Поліція зауважила, що стадіон у Бандунгу далеко не вперше став місцем удару блискавки.
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