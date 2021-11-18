Среди 78 участников чемпионатов мира есть одна особая сборная. Единственной командой, сыгравшей на Мундиале один матч, стала Нидерландская Ост-Индия в далеком 1938-м.

Третий в истории чемпионат мира принимала Франция. Поучаствовать в главном турнире четырехлетия смогли и захотели не все. Сборные Аргентины и Уругвая, например, протестовали против второго подряд проведения соревнований в Европе (после Италии-1934). Испании было не до футбола – в стране пылала гражданская война. Австрия преодолела квалификацию, однако аншлюс нацистской Германии в марте 1938-го лишил ее суверенитета.

Среди 15 участников Мундиаля нашлось место для четырех сборных-дебютантов. И если Польша и Норвегия впоследствии неоднократно играли на чемпионатах мира, то для Кубы и Нидерландской Ост-Индии этот опыт остается единственным. Несмотря на это, кубинцы провели три поединка на турнире, а для Нидерландской Ост-Индии премьерная игра так и остается единственной. А еще эта сборная стала первым представителем Азии на чемпионатах мира.

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К моменту проведения ЧМ-1938 страна фактически считалась колониальным владением Нидерландов, впоследствии находилась под оккупацией Японии и только в 1945-м обрела независимость. Именно тогда на мировой карте появилась Индонезия.

На французском чемпионате мира только три команды представляли не европейские страны: Бразилия, Куба и собственно Нидерландская Ост-Индия. И все они попали на турнир без квалификации из-за снятия соперников из соревнования.

Благодаря олимпийской системе розыгрыша на вылет некоторые участники после первой игры отправлялись домой. В их числе оказалась и нидерландская колония.

Марка, посвященная ЧМ-1938

Жребий был максимально суровым к дебютанту – четвертьфиналист предыдущего чемпионата мира и будущий финалист ЧМ-1938 сборная Венгрии. Несмотря на это, наставник андердога Йоханнес ван Мастенбрук ответственно подошел к подготовке команды и провел небольшой сбор во французском Гавре накануне турнира. В свое время ван Мастенбрук работал школьным учителем, а затем занимал должность вице-президента Олимпийского комитета Нидерландов.

О самом матче, который состоялся в Реймсе, свидетельств осталось немного. Итоговый результат 6:0 в пользу венгров показателен. Еще до перерыва индонезийцы пропустили четыре гола – интригу убили Вильмош Кохут (тогдашняя звезда Марселя), Геза Тольди (легенда Ференцвароша), Дьердь Шароши (еще один лидер Ференцвароша и будущий тренер Ювентуса и Ромы) и Дьюла Женгеллер (один из главных бомбардиров Уйпешта). После перерыва Шароши и Женгеллер оформили дубли.

Впрочем, когда мы говорим о сборной Нидерландской Ост-Индии, то не всегда должны концентрироваться на результате. Хоть эта игра состоялась чуть меньше столетия назад, однако до сих пор обсуждаемой темой остается необычный выход индонезийцев на поле.

К примеру, голкипер Мо Хенг Тан предстал перед публикой с причудливой куклой в руках. Говорят, она должна была притягивать удачу. Неизвестно пропустили бы без этого тотема индонезийцы больше, однако реальная причина такого перфоменса точно неизвестна. Более того, в открытых источниках нет однозначной информации о точной дате смерти Мо Хэнг Тана.

Капитан Ахмад Навир (слева) / фото из соцсетей

Еще одна фигура, привлекшая внимание зрителей – полузащитник Ахмад Навир. Врач по специальности вывел индонезийскую команду на поле с капитанской повязкой, имея на носу очки. Впрочем, в те времена такой внешний вид футболистов не был чем-то удивительным.

И Мо Хенг Тан, и Ахмад Навир стали участниками еще одного знакового поединка, который состоялся в июне 1938-го сразу после возвращения команды из Франции. Нидерландская Ост-Индия встретилась с Нидерландами и уступила со счетом 2:9. Это был последний матч в истории этой особой сборной.