Фанаты зажгли трибуны и сорвали битву за трофей на 78-й минуте – экс-звезде Барселоны испортили возвращение домой
Розыгрыш Суперкубка Чили превратился в фанатский беспредел.
Уачипато (чемпион страны) встречался с Коло-Коло (обладателем Кубка) на Национальном стадионе в Сантьяго. "Белые" повели 2:0 уже к середине первого тайма. Второй гол с пенальти забил звездный Артуро Видаль, который вернулся домой после 17 лет выступлений за рубежом.
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Коло-Коло уверенно шагал к очередному титулу, если бы не его сумасшедшие фанаты. Они еще до матча устроили беспорядки вокруг стадиона, поэтому матч задержался на 20 минут. Во время игры напряжение только нарастало. Когда Северная трибуна арены запылала, а болельщики Коло-Коло вплотную приблизились к полю, судья был вынужден останавливать встречу на 78-й минуте.
К счастью, пожарные быстро укротили огонь, обошлось без жертв. Видаль уговаривал фанатов успокоиться, но ничего не помогло – команды на поле не вернулись. Теперь судьба Суперкубка Чили зависит от решения местной Федерации, которая консультируется с властями и правоохранительными органами.
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