Футбол у раю / Фото з відкритих джерел

1. Рідненький НСК Олімпійський у 1980-му. Щоправда, аж до 1996-го він мав совкову назву – Республіканський.

2. Юний, ще не пошматований брутальними підкатами Роберто Баджо. Він заявив про себе у 80-х, виступаючи за Віченцу та Фіорентину.

3. Сьорен Лербю, хавбек збірної Данії, щойно забив Іспанії у півфіналі Євро-84. Після нічиєї 1:1 "Фурія" таки домоглася свого у серії пенальті (5:4).

4. Дієго Марадоні довірили капітанську пов'язку Бока Хуніорс.

5. Квітень 1982-го. Посилені заходи безпеки на Констант Ванден Сток у Брюсселі, адже сюди завітали буйні фани Астон Вілли. Того вечора Андерлехт не зумів відігратися (0:0) після поразки у Бірмінгемі (0:1). У фінал Кубка чемпіонів попрямував англійський клуб.

6. Задоволений Іан Раш після свого пента-трику у матчі Ліверпуль – Лутон – 6:0 (1983 рік).

7. А ось Марко ван Бастен (Аякс) у сезоні 1985/86 відвантажив аж 6 голів роттердамській Спарті – 9:0.

8. Зіко, атакувальний хавбек Фламенго, легенда клубу із Ріо-де-Жанейро.

9. Фінал Кубка Англії 1986/87. Кейт Хачен, форвард Ковентрі, зрівняв рахунок проти Тоттенхема, ефектно пірнувши "рибкою". Його команда перестріляла фаворита (3:2), а цей гол потрапив у топ-10 найкрасивіших, забитих на Вемблі.

10. У поєдинку відбіркового циклу ЧС-86 Швеція – Мальта (4:0) команди запозичили тактику з регбі.

11. Легендарний сербський голкіпер Іван Чурковіч тренувався у Сент-Етьєні баскетбольними м'ячами.

12. Ось ще парочка його колег тієї епохи. Уго Гатті – легенда Бока Хуніорс, виступав до 44 років, упродовж кар'єри парирував 26 пенальті.

13. Харальд "Тоні" Шумахер, скандальний страж воріт Кельна і збірної ФРН, на відпочинку у червні 1980-го.

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14. Божевільний воротар-бомбардир Рене Ігіта (праворуч) та опорник Ліонель Альварес у складі Атлетіко Насьйональ, клубу наркобарона Ескобара.

15. Рік 1988-й. Молодий наставник Монако Арсен Венгер зустрічає новачка команди – нікому не відомого Джорджа Веа із камерунського клубу Тоннер. Їх обох чекає велике майбутнє.

16. Епатажна фотосесія Уотфорда у сезоні 1982/83 – цілком у дусі співака Елтона Джона, який обіймав посаду президента клубу.

17. Армін Фе – півзахисник гладбахської Борусії, який не досягнув значних висот на полі. Інша справа – тренерське ремесло. У сезоні 2006/07 Армін зробив чемпіоном Німеччини доволі скромний Штутгарт.

18. У Бернда Шустера – все навпаки. Геніальний півзахисник Барселони та Реала, але посередній тренер. Фото датоване 1981 роком, коли Каталонія ще звикала до цього білокурого німця.

19. Рік 1987. Провідні уми британського тренерського цеху – валлієць Джон Тошак (Реал Сосьєдад), англієць Террі Венейблс (Барселона) і Говард Кендалл (Атлетік Більбао) – обговорюють піренейські пригоди за кухлем улюбленого напою.

20. Авелліно – середняк італійської Серії А початку 80-х.

21. Дієго Марадона проривається до воріт Болгарії на ЧС-86. Не забив, за нього це зробили партнери – 2:0.

22. Тренерська лава збірної Нідерландів. Наставник Лео Бенхакер нервово курить, його асистент Дік Адвокат розводить руками. Квітень 1985-го, Роттердам, стадіон Де Куйп.

23. Синьйор Сільвіо Берлусконі – таким він прийшов на президентське крісло Мілана у 1986-му.

24. Шістнадцяте лютого 1986 року. Фламенго: стоять Леандро, Кантареле, Мозер, Андраде, Жоржінью, Адальберто; присіли Бебето, Сократес, Чікінью, Зіко, Аділіо. Дербі проти Флуміненсе вони впевнено виграли – 4:1.

25. Нападник Рамаз Шенгелія, легенда тбіліського Динамо, тріумфатор Кубка кубків-1981.

26. У 1988-му німецький оборонець Андреас Бреме перейшов із Баварії у міланський Інтер і в першому ж сезоні здобув Скудетто.

27. Харизматичний Джим Кеннон. П'ятнадцять років кар'єри (1973-88) цей центрбек присвятив Крістал Пелас – 663 матчі!

28. Пол Гаскойн у своєму першому професіональному клубі – Ньюкаслі.

29. Динамівець Андрій Баль з гарним настроєм прибув на ЧС-1982 і в першому ж турі розрядив гармату у ворота збірної Бразилії.

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30. Джордж Бест релаксує, навчаючи дітвору нехитрих футбольних трюків на екзотичному острові Маврикій. Усім – такого відпочинку!

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