Матч 1/128 фіналу Кубка Англії серед напіваматорських команд Марін – Данстон запам'ятається вболівальникам кумедною ситуацією.

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Під час гри на арені зникло освітлення. Коли місцеві електрики виявились безсилими, до справи взявся півзахисник гостей Філ Тернбулл та врятував матч. Як виявилось, Філ у позафутбольному житті працює електриком. Світлина, на якій Тернбулл порається зі світлом в оточенні фанатів з пивом, вже стала вірусною.

Поєдинок завершився унічию (2:2), але у серії пенальті пощастило футболістам Маріна.

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