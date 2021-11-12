Неймар набросился на арбитра во время матча сборной Бразилии – судья побоялся наказать звезду ПСЖ
12:14 - Читати українською
Бразильский форвард Неймар снова подтвердил свою отрицательную репутацию.
Во время поединка отбора к ЧМ-2022 Бразилия – Колумбия (1:0) у Неймара были претензии к работе рефери в одном из эпизодов.
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Главная звезда "селесао" подбежал к арбитру вплотную и пренебрежительно жестикулировала перед ним. Судья невозмутимо игнорировал нападающего ПСЖ и не стал показывать ему карточку.
Позже Неймар все же получил "горчичник" за грубую игру, однако своим ассистом помог бразильцам завоевать путевку на ЧМ-2022.
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