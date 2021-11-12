Во время поединка отбора к ЧМ-2022 Бразилия – Колумбия (1:0) у Неймара были претензии к работе рефери в одном из эпизодов.

Бразилия досрочно вышла на ЧМ-2022

Главная звезда "селесао" подбежал к арбитру вплотную и пренебрежительно жестикулировала перед ним. Судья невозмутимо игнорировал нападающего ПСЖ и не стал показывать ему карточку.

Позже Неймар все же получил "горчичник" за грубую игру, однако своим ассистом помог бразильцам завоевать путевку на ЧМ-2022.

Бразилия с рекордом одолела Колумбию, Рамирес не спас Венесуэлу от Эквадора, Перу разгромил Боливию: отбор ЧМ-2022