Футболист нидерландского клуба трагически погиб в возрасте 15-ти лет

Юный игрок нидерландского Ден Гаага Макс Ван утонул в Северном море, сообщает sportowefakty со ссылкой на De Telegraaf.

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"Мы преисполнены уныния и безысходности, нас шокировал драматический репортаж о Максе. Он был очень общительным парнем, которого все уважали. Это страшно, непонятно. Это стало ударом для всех в клубе. Мы мысленно с семьей, друзьями и коллегами Макса", – говорится в заявлении на официальном сайте Ден Гаага.

Отметим, что юный китаец стал игроком Ден Гаага в 2017 году, а этой весной был вызван в команду U-16, однако из-за пандемии коронавируса так и не сыграл за нидерландский клуб.

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