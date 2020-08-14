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Футболист нидерландского клуба трагически погиб в возрасте 15-ти лет

14:32 - Читати українською
Футболист нидерландского клуба трагически погиб в возрасте 15-ти лет
Макс Ван / ФК Ден Гааг

Бывший игрок Ден Гаага Макс Ван неожиданно ушел из жизни при неблагоприятных обстоятельствах.

Юный игрок нидерландского Ден Гаага Макс Ван утонул в Северном море, сообщает sportowefakty со ссылкой на De Telegraaf.

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"Мы преисполнены уныния и безысходности, нас шокировал драматический репортаж о Максе. Он был очень общительным парнем, которого все уважали. Это страшно, непонятно. Это стало ударом для всех в клубе. Мы мысленно с семьей, друзьями и коллегами Макса", – говорится в заявлении на официальном сайте Ден Гаага.

Отметим, что юный китаец стал игроком Ден Гаага в 2017 году, а этой весной был вызван в команду U-16, однако из-за пандемии коронавируса так и не сыграл за нидерландский клуб.

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