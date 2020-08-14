toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Нідерланди
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ПЕРША ЛІГА ДИНАМО

Футболіст нідерландського клубу трагічно загинув у віці 15-ти років

14:29 - Читать на русском
Футболіст нідерландського клубу трагічно загинув у віці 15-ти років
Макс Ван / ФК Ден Гааг

Колишній гравець Ден Гаага Макс Ван несподівано пішов з життя за несприятливих обставин.

Юний гравець нідерландського Ден Гаага Макс Ван потонув у Північному морі, повідомляє sportowefakty з посиланням на De Telegraaf.

Гравець збірної Хорватії помер у юному віці, потрапивши під потяг

"Ми сповнені зневіри та безпорадності, нас шокував драматичний репортаж про Макса. Він був дуже товариським хлопцем, якого всі поважали. Це страшно, незрозуміло. Це стало ударом для всіх у клубі. Ми подумки з родиною, друзями та колегами Макса", – йдеться в заяві на офіційному сайті Ден Гаага.

Зазначимо, що юний китаєць став гравцем Ден Гаага в 2017 році, а цієї весни був викликаний до команди U-16, однак через пандемію коронавірусу так і не зіграв за нідерландський клуб.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

blog_ava
Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів
00:20
6819
Теги
Нідерланди Смерті футболістів Ден Гааг Ден Гааг Китай Китай
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лунін забере номер Куртуа у наступному сезоні, – Marca
    Іспанія — 09:4510742 Лунін забере номер Куртуа у наступному сезоні, – Marca
6
год
:
4
хв
Барселона
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?