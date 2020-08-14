Футболіст нідерландського клубу трагічно загинув у віці 15-ти років

Юний гравець нідерландського Ден Гаага Макс Ван потонув у Північному морі, повідомляє sportowefakty з посиланням на De Telegraaf.

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"Ми сповнені зневіри та безпорадності, нас шокував драматичний репортаж про Макса. Він був дуже товариським хлопцем, якого всі поважали. Це страшно, незрозуміло. Це стало ударом для всіх у клубі. Ми подумки з родиною, друзями та колегами Макса", – йдеться в заяві на офіційному сайті Ден Гаага.

Зазначимо, що юний китаєць став гравцем Ден Гаага в 2017 році, а цієї весни був викликаний до команди U-16, однак через пандемію коронавірусу так і не зіграв за нідерландський клуб.

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