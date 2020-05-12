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"Футбол не умер, он танцует на этих страницах": Роналду, Неймар и другие в роли носителей гроба из знаменитого видео

10:25 46 Читати українською
"Футбол не умер, он танцует на этих страницах": Роналду, Неймар и другие в роли носителей гроба из знаменитого видео
Роналду и Гризманн / УЕФА

Сразу несколько знаменитых футболистов стали героями обложки французского журнала So Foot. Они изображены в роли известных носителей гроба из Ганы.

Поль Погба, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и Неймар изображены на обложке очередного номера издания So Foot. Звездные футболисты оказались в роли известных носителей гроба из Ганы, которые являются героями знаменитого видеоролика.

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"Футбол не умер, он танцует на этих страницах", – написано на обложке. Напомним, чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а вот другие топ-лиги Европы планируют все же доиграть национальные первенства.

Заметим, видео с носителями гробов, которые танцуют во время процессии, стало вирусным. На Youtube только за последний месяц ролик набрал несколько миллионов просмотров.

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Теги
футбольные курьёзы Мир Криштиану Роналду Криштиану Роналду Антуан Гризманн Антуан Гризманн Поль Погба Поль Погба Неймар Неймар
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