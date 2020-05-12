"Футбол не вмер, він танцює на цих сторінках": Роналду, Неймар та інші зірки у ролі носіїв труни зі знаменитого відео

Одразу декілька знаменитих футболістів стали героями обкладинки французького журналу So Foot. Вони зображені в ролі відомих носіїв труни з Гани.

Поль Погба, Кріштіану Роналду, Антуан Грізманн та Неймар зображені на обкладинці чергового номеру видання So Foot. Зіркові футболісти опинилися в ролі відомих носіїв труни з Гани, які є героями знаменитого відеоролику.

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"Футбол не вмер, він танцює на цих сторінках", – написано на обкладинці. Нагадаємо, чемпіонат Франції був достроково завершений через пандемію коронавірусу, а от інші топ-ліги Європи планують все ж дограти національні першості.

Зауважимо, відео з носіями трун, які танцюють під час процесії, стало вірусним. На Youtube лише протягом останнього місяця ролик набрав кілька мільйонів переглядів.

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