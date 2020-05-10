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"Я играл несколько матчей под чужим именем, потом меня прятали в отеле": Йовичевич – о сумасшедшем переходе в Реал

10:04 29 Читати українською
"Я играл несколько матчей под чужим именем, потом меня прятали в отеле": Йовичевич – о сумасшедшем переходе в Реал
Игор Йовичевич / Сайт Динамо З

Главный тренер Динамо Загреб Игор Йовичевич поделился воспоминаниями о подписании контракта с Реалом в 1991 году.

"Мне было 17 лет. Позже Дель Боске, который меня очень ценил, сказал мне, что они меня долго обсуждали. Он занял второе место на чемпионате Европы до 17 лет, а я был избран лучшим игроком на турнире. У меня уже были предложения, я находился в Вероне, чтобы в отеле договориться о переходе в этот клуб... Потом я вижу, как приходит другая команда. Узнаю Радомира Антича, пусть земля ему будет пухом. Это был Реал, они приехали туда играть на турнире.

Йовичевич признался, что мог вернуться в чемпионат Украины

Я знал Просинечки и общался с ним, с Античем и вице-президентом Сапатой. Мадрид был очень активен и предложил мне вернуться с ними в Испанию. Я поехал, играл несколько матчей под чужим именем, потом меня прятали в гостинице, пока меня не обнаружил журналист... Наконец, переход был закрыт, и я подписал контракт на пять лет", – рассказал Йовичевич в интервью AS.

Добавим, что хорват так и не сыграл ни одного матча за первую команду Реала, затем были неудачные попытки закрепиться в клубах из разных уголков мира. Украинским фанатам он известен за одним годом (2003) игровой и тремя годами (2012 – 2015) тренерской работы в Карпатах.

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Теги
Испания футбольные курьёзы Карпаты Карпаты Реал Мадрид Реал Мадрид Игор Йовичевич Игор Йовичевич
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