Худший трансфер в истории АПЛ – как легенду Ливерпуля обманули, выдав себя за родственника обладателя "Золотого мяча"

"Футбол 24" рассказывает историю Али Диа, который стал героем самой масштабной аферы в истории Премьер-лиги. Он попал в Англию путем обмана, сыграл один неполный матч и вскоре покинул клуб.

В течение 28-летней истории АПЛ в ведущем чемпионате мира было много неудачных трансферов. Клубы выбрасывали миллионные суммы на ветер, а десятки новичков, на которых возлагались серьезные надежды, не смогли оправдать хотя бы часть расходов на свой трансфер. Различные эксперты постоянно составляют рейтинг самых провальных подписаний в истории Премьер-лиги – к сожалению, во многих из них находится место и легендарным украинским футболистам.

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Но история одного трансфера существенно отличается от всех остальных. Переход сенегальца Али Диа в Саутгемптон регулярно возглавляет различные подборки худших переходов. Трудно даже представить нечто подобное в нынешних реалиях. С того подписания "святых" до сих пор смеются в Англии, а многие называют этот трансфер худшим в истории футбола. Главным героем той аферы стал сенегалец Али Диа, который подписал контракт со "святыми" в ноябре 1996-го.

Осенью того года Саутгемптон страдал от эпидемии травм. Однажды в клубном офисе раздался телефонный звонок. Трубку поднял Грэм Сунесс – легенда Ливерпуля в том сезоне возглавлял "святых". "Здравствуйте. Вас беспокоит Джордж Веа", – услышал шотландец. Знаменитый либериец, который в 1995-м стал обладателем "Золотого мяча", рекомендовал Сунессу понаблюдать за своим двоюродным братом Али Диа, который как раз находился на Туманном Альбионе. По словам Веа, сенегалец выступал вместе с ним за ПСЖ, а также защищал цвета своей национальной сборной. И вообще, у Диа якобы блестящие футбольные гены, которые помогут ему заиграть в Англии. Сунесс в отчаянии махнул рукой – кадровый кризис в команде достиг апогея, потому трехкратный победитель КЕЧ в составе Ливерпуля одобрил приезд потенциального новичка.

Как оказалось позже, звонил вовсе не Джордж Веа, да и сам Али Диа и близко не играл за ПСЖ, как и не мог похвастаться званием родственника обладателя "Золотого мяча". На тот момент сенегальцу исполнился уже 31 год, а самыми известными клубами, за которые играл новичок Саутгемптона, были французский Дижон и немецкий Любек. Также Диа успел поиграть в низших дивизионах Франции, а еще полгода провел в Финляндии. 1 ноября 1996-го сенегалец подписал краткосрочный контракт с Саутгемптоном – соглашение было рассчитано на 1 месяц. Последним клубом форварда на момент перехода был скромный Блайт Спартанс, который выступал в английской трясине.

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Позже Сунесс признается, что заподозрил что-то не то еще с первого дня пребывания Диа в команде. "Это одновременно и прекрасная, и смешная история. Уже через первые 5 минут на его дебютной тренировке я заметил, что он – безнадежный. Но в течение недели у нас из-за травм выпало еще несколько игроков, поэтому я вынужден был оставить его. У меня не было выбора", – поделился воспоминаниями шотландец. Тренеры хотели проверить Диа в матче дублеров, но новичку повезло – из-за ливня поединок отменили.

23 ноября 1996 года стал историческим днем ​​для сенегальца – Грэм Сунесс включил его в заявку на игру с Лидсом. Скаут Терри Купер будто чувствовал, что что-то не так. "Ты хочешь посадить на скамейку этого дурачка?". "Нет другого выхода", – констатировал Грэм Сунесс. Впрочем, как оказалось, дальше дела пошли еще хуже.

Легендарный Мэтт Ле Тисье (209 голов в 540 матчах за клуб) получил травму, вместо него вышел как раз новичок. "В матче с Лидсом Мэтт был единственным нашим игроком в атаке – остальные были травмированы. Я вынужден был включить Диа в заявку. Когда через 20 минут Ле Тисье травмировался, у меня не было другого выхода – на скамейке сидели два защитника, хавбек и Али Диа . Во всем виноват Мэтт, ведь он получил травму и фактически заставил меня пойти на такой шаг. Где был мяч – там был и Диа. Такое впечатление, что этот игрок раньше никогда не был на футбольном поле", – вспоминал Сунесс .

С иронией вспоминает тот матч и сам Ле Тисье, которого по сути, сенегалец должен благодарить за исторический для себя момент.

Если честно, то я думал, что этот парень стал победителем какого-то конкурса для болельщиков и выиграл возможность потренироваться с командой. Когда он в субботу сел рядом с нами в раздевалке, я подумал, что это крутой момент для него – он зарядится нашим командным духом. Оказалось, что я стал главным виновником случившегося. Меня заменил, возможно, худший футболист, который когда-либо играл в Премьер-лиге. Он бегал, словно Бэмби на льду. Это было еще то зрелище.

Диа, который выбрал 33 номер, вышел на замену вместо кумира фанатов Саутгемптона. Буквально за несколько мгновений могло случиться настоящее чудо – Али получил пас от партнера и пробил с острого угла. Голкипер Лидса потянул тот удар. А забей тогда сенегалец – история могла бы сложиться совсем по-другому...

Это было единственное более-менее удачное действие форварда. До конца поединка он больше ничем полезным не запомнился – только бегал по полю. Сунесс не выдержал, проведя обратную замену еще до финального свистка. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Лидса, а Диа сыграл 53 минуты – больше в футболке Саутгемптона его не видели. Он покинул лагерь "святых", а клуб вынужден был оплатить номер в гостинице, ведь сенегалец бежал так быстро, что не рассчитался за проживание.

Заметим, что в итоге Саутгемптон все же сохранил прописку в АПЛ по итогам сезона 1996/97 – от Сандерленда, который вылетел в Чемпионшип, команду Грэма Сунесса отделило лишь одно очко.

Впоследствии Али Диа прокомментировал те события. "Из меня сделали мошенника, хотя это не совсем так. Переход в Саутгемптон устроил мой агент Бахрир Сулеман, с которым я познакомился в 1994-м. Именно он звонил в клубный офис и разговаривал с тренером. Я довольно неплохо выглядел на тренировках команды и даже забил несколько голов. Не думаю, что был плохим футболистом. Единственное, в чем я ошибся – вышел без разминки на ту игру с Лидсом. Моя совесть чиста", – цитирует сенегальца The Sun.

На этом его футбольная карьера не закончилась – уже через несколько недель форвард подписал контракт с английским Гейтшидом, забил 2 гола в 8 матчах, а в 1997-м все же повесил бутсы на гвоздь. Затем Али Диа получил образование и переехал в Катар, где работал финансовым консультантом. Сейчас ему уже 54 года, а к футболу сенегалец не имеет никакого отношения.

Тот трансфер назвали крупнейшим обманом в истории Премьер-лиги. Вчерашний, по сути, любитель, получил свои 53 минуты славы благодаря счастливому стечению обстоятельств с элементом лжи – уникальный случай, который до сих пор не знает аналогов. По крайней мере, в ведущих чемпионатах Европы. А если бы после того удара мяч влетел в ворота, история Али Диа могла бы пойти совсем другим путем...

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