"Футбол – это не на скрипке играть!" Правила жизни Джованни Трапаттони, проигравшего Хацкевичу и достигшего уникального

"Футбол 24" собрал коллекцию нетленных изречений одного из самых успешных тренеров в истории футбола, которому 17 марта 2019 года исполняется 80 лет.

Великий итальянец (7 раз выигрывал "скудетто" – это рекорд) вот уже 6 лет на заслуженном отдыхе. Хотя по-прежнему многим интересен. Осенью 2014 года он претендовал на пост наставника сборной Беларуси, но ее доверили возглавить бывшему игроку, а ныне тренру Динамо (Киев) Александру Хацкевичу. А так бы мог со сборной Украины пересечься в отборе на Евро-2016!

Теперь к нему чаще обращаются за экспертным мнением. Тем более, что говорит он смачно. Так было всегда. Некоторые его суждения спорны. Другие непонятны. Но все, без исключений, любопытны. Лучшие фразы итальянского маэстро собрал "Футбол 24".

Футбол – он конкретный. Это вам не театр "Ла Скала".

Футбол – это мяч, поле, соперник и дух. Результат и шоу – разные вещи.

Гордость команды должна давать о себе знать. Если бы я проиграл международный матч со счетом 1:6, то начал бы со стыда, чтобы всю злость обратить в позитивную ярость.

Марио Балотелли поразил меня. Когда ты видишь, как парень плачет, то понимаешь, что у него богатый внутренний мир.

Карьера футболиста коротка. Поезда проходят мимо. Один раз, два, три раза… Но не тысячу раз. А затем ты неожиданно понимаешь, что постарел и все о тебе забыли.

Футбол – это вам не на скрипке играть! Как добиваться побед? Выдерживать ритм.

Даже в Литве есть хорошие футболисты. Прошли времена, когда литовцы выходили на поле в сапогах из шкур северных оленей.

Джованни Трапаттони (для друзей просто Трап) – единственный в мире тренер, который выиграл все возможные трофеи с европейской командой: Кубок чемпионов, Кубок кубков, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Играть в такой сильной команде, как "Манчестер Юнайтед", нелегко. Там у тебя еще 10 великих партнеров. И каждый из них тянет одеяло на себя. Так тяни и ты! Ты должен просить мяч, должен хотеть мяч, должен возжелать его!

Привыкнув к сахару, кушать соль уже не сможешь.

Штрунц играет на 25 процентов. Он слаб, как пустая бутылка.

Необходимое пояснение. Видео времен работы Трапа в мюнхенской "Баварии" стало мега-популярным из-за жуткого акцента итальянца. Дело в том, что в его исполнении фамилия немца Томаса Штрунца (Strunz) уж очень напоминала итальянское слово stronzo (что означает, если мягко выразится, “говнюк"). Все подумали, что Траппатони специально издевается над игроком.

Само видео весьма рекомендуем к просмотру. Феерическое выступление!

Оскорбления в адрес Штрунца преследуют меня всю жизнь. Я, наверное, популярнее благодаря ним, чем моим достижениям.

Однажды в "Ювентусе" у моего игрока отобрали мяч, соперник организовал контратаку, и мы пропустили. Я тогда спросил у него: "Сколько у тебя легких?". Он удивился и ответил: "Два". "А сколько легких у твоего соперника? Тоже два! Так почему же ты не догнал его?"

Не тот ли самый это игрок, с двумя легкими? Трап и будущий президент УЕФА Мишель Платини времен "Ювентуса" 1980-х

Мяч, конечно, красивый предмет, но не забывайте, что он набит всего лишь воздухом…

Никогда не говори "кот", пока он у тебя не в мешке.

Трапаттони задолго до Жозе Моуринью выигрывал чемпионство в четырех разных странах. Он побеждал в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и Австрии. В коллекции "Особенного" – победы в лигах Португалии, Англии, Италии и Испании.

Да, Икар взлетел. Но ведь Икар был негодяем.

Жизнь – словно молоток, который бьет нас по мозолям.

В этой команде еще достаточно нефти, которую можно добыть.

За долгую карьеру меня ужалило восемь скорпионов. Так что у меня в организме выработалось противоядие (о журналистах – прим. "Футбол 24").

Последним на сегодня местом работы для Трапа стала сборная Ирландии, которую он привез на Евро-2012

Был один немецкий тренер. Он работал в Океании. До 80 лет. Так чем я хуже?

Ничего против не имеем. Удачи и здоровья, синьор Трапаттони!

Руслан Меженский, Футбол 24

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