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Функционер Ювентуса Паратичи назвал Аталанту "итальянским Лестером"

21:32 60 Читати українською
Функционер Ювентуса Паратичи назвал Аталанту "итальянским Лестером"
Радость бергамасков/ AP

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи оценил силу соперников туринцев в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

"Нас ожидает длинный сезон. Самый главный соперник – это Интер, поэтому, по моему мнению, наша победа на Сан-Сиро была важна для подтверждения нашего статуса.

Малиновский доволен своим текущим положением в Аталанте, несмотря на нехватку игрового времени

Также силен Наполи, но и Аталанта, считаю, на том же уровне. По сравнению с другими клубами у них не такая история, но они постоянно проявляют себя на поле. Она может стать итальянским Лестером", – цитирует Паратичи Sky Italia.

Напомним, что английский клуб сенсационно стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16, хотя был откровенным андердогом на старте сезона. После 7-ми туров сезона 2019/20 в чемпионате Италии лидирует Ювентус (19 очков), вторым идет Интер (18 пунктов), а третье место занимает Аталанта (16 баллов).

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Теги
Италия Фабио Паратичи Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Лестер Сити Лестер Сити
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