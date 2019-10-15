Функционер Ювентуса Паратичи назвал Аталанту "итальянским Лестером"

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи оценил силу соперников туринцев в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

"Нас ожидает длинный сезон. Самый главный соперник – это Интер, поэтому, по моему мнению, наша победа на Сан-Сиро была важна для подтверждения нашего статуса.

Малиновский доволен своим текущим положением в Аталанте, несмотря на нехватку игрового времени

Также силен Наполи, но и Аталанта, считаю, на том же уровне. По сравнению с другими клубами у них не такая история, но они постоянно проявляют себя на поле. Она может стать итальянским Лестером", – цитирует Паратичи Sky Italia.

Напомним, что английский клуб сенсационно стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16, хотя был откровенным андердогом на старте сезона. После 7-ми туров сезона 2019/20 в чемпионате Италии лидирует Ювентус (19 очков), вторым идет Интер (18 пунктов), а третье место занимает Аталанта (16 баллов).