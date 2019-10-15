Функціонер Ювентуса Паратічі назвав Аталанту "італійським Лестером"

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі оцінив силу суперників туринців у боротьбі за чемпіонський титул у нинішньому сезоні італійської Серії А.

"На нас очікує довгий сезон. Найголовніший суперник – це Інтер, тому, на мою думку, наша перемога на Сан-Сіро була важлива для підтвердження нашого статусу.

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Також сильний Наполі, але й Аталанта, вважаю, на тому ж рівні. У порівнянні з іншими клубами в них не така історія, та вони постійно проявляють себе на полі. Вона може стати італійським Лестером", – цитує Паратічі Sky Italia.

Нагадаємо, що англійський клуб сенсаційно став чемпіоном Англії у сезоні 2015/16, хоча був відвертим андердогом на старті сезону. Після 7-ми турів сезону 2019/20 у чемпіонаті Італії лідирує Ювентус (19 очок), другим іде Інтер (18 пунктів), а третє місце посідає Аталанта (16 балів).