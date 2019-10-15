toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Функціонер Ювентуса Паратічі назвав Аталанту "італійським Лестером"

21:30 155 Читать на русском
Функціонер Ювентуса Паратічі назвав Аталанту "італійським Лестером"
Радість бергамасків / AP

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі оцінив силу суперників туринців у боротьбі за чемпіонський титул у нинішньому сезоні італійської Серії А.

"На нас очікує довгий сезон. Найголовніший суперник – це Інтер, тому, на мою думку, наша перемога на Сан-Сіро була важлива для підтвердження нашого статусу.

Маліновський задоволений своїм поточним становищем в Аталанті попри брак ігрового часу

Також сильний Наполі, але й Аталанта, вважаю, на тому ж рівні. У порівнянні з іншими клубами в них не така історія, та вони постійно проявляють себе на полі. Вона може стати італійським Лестером", – цитує Паратічі Sky Italia.

Нагадаємо, що англійський клуб сенсаційно став чемпіоном Англії у сезоні 2015/16, хоча був відвертим андердогом на старті сезону. Після 7-ми турів сезону 2019/20 у чемпіонаті Італії лідирує Ювентус (19 очок), другим іде Інтер (18 пунктів), а третє місце посідає Аталанта (16 балів).

blog_ava
Україна – Португалія: екс-арбітр ФІФА оцінив суперечливий епізод з пенальті та вилученням Степаненка
10:57
28328
Теги
Італія Фабіо Паратічі Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Лестер Сіті Лестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
22
год
:
30
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук