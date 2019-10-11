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Малиновский доволен своим текущим положением в Аталанте, несмотря на нехватку игрового времени

20:38 22 Читати українською
Малиновский доволен своим текущим положением в Аталанте, несмотря на нехватку игрового времени
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об особенностях процесса адаптации в итальянской Аталанте.

35’ Дуван Сапата
39’ Алехандро Папу Гомес
56’ Робин Госенс
 
Фабио Лучони 86’
35’ Дуван Сапата
39’ Алехандро Папу Гомес
56’ Робин Госенс
86’ Фабио Лучони

"С Фиорентиной и Ромой сыграл почти полные матчи, потом с Сассуоло 15-20 минут и в последней встрече примерно так же.

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В Аталанте, если ты меньше играешь, то больше работаешь. Тренировки там очень интенсивные. Если ты сыграл меньше тайма, на следующий день у тебя будет очень объемная тренировка. Сейчас я чувствую себя хорошо", – сказал Малиновский в комментарии Футбол 1.

К слову, в последних трех матчах Аталанты украинский хавбек неизменно оставался на скамейке запасных и в сумме наиграл лишь 70 минут.

Маліновський – є серйозна проблема: Аталанта перевершує грандів, а італійські ЗМІ та фанати розчаровуються українцем

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Теги
Сборная Украины Украинцы за рубежом Аталанта - Лечче Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия
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