Малиновский доволен своим текущим положением в Аталанте, несмотря на нехватку игрового времени

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об особенностях процесса адаптации в итальянской Аталанте.

"С Фиорентиной и Ромой сыграл почти полные матчи, потом с Сассуоло 15-20 минут и в последней встрече примерно так же.

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В Аталанте, если ты меньше играешь, то больше работаешь. Тренировки там очень интенсивные. Если ты сыграл меньше тайма, на следующий день у тебя будет очень объемная тренировка. Сейчас я чувствую себя хорошо", – сказал Малиновский в комментарии Футбол 1.

К слову, в последних трех матчах Аталанты украинский хавбек неизменно оставался на скамейке запасных и в сумме наиграл лишь 70 минут.

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