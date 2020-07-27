Фулхэм уверенно переиграл Кардифф на выезде в полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

Лондонский Фулхэм в первом полуфинальном поединке плей-офф за место в английской Премьер-лиге одолел сопротивление Кардиффа. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионшип, плей-офф за выход в АПЛ, 1/2 финала

Кардифф – Фулхэм – 0:2

Голы: Онома, 49, Кебано, 90+1

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Четвертая и пятая команды Чемпионшипа сошлись в поединке в столице Уэльса. В первом тайме игра фактически была равной, разве что Фулхэм чуть больше контролировал мяч. Это дало свои плоды уже во второй половине игры.

Лондонцы шокировали Кардифф после перерыва быстрым голом. Джошуа Онома на линии штрафной получил пас от Харрисона Рида, дриблингом убрал двух защитников и переиграл кипера Смитиса в ближнем бою – 0:1. Пропущенный мяч погасил пыл "ласточек", в свою очередь Фулхэм заиграл впереди еще активнее.

В конце концов, это позволило забить еще один мяч в добавленное арбитром время. Это Нескенс Кебано ударом со штрафного классно перебросил стенку – вратарь был бессилен. Такой результат почти гарантировал "коттеджерам" участие в решающем матче за выход в Премьер-лигу. Ответный матч Кардифф и Фулхэм сыграют 30 июля.

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