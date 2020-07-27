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Фулхем упевнено переграв Кардіфф на виїзді в півфіналі плей-офф за вихід в АПЛ

27 липня 23:51 - Читать на русском
Фулхем упевнено переграв Кардіфф на виїзді в півфіналі плей-офф за вихід в АПЛ
Радість "коттеджерів" / твіттер Фулхема

Лондонський Фулхем у першому півфінальному поєдинку плей-офф за місце в англійській Прем'єр-лізі здолав спротив Кардіффа. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіоншип, плей-офф за вихід в АПЛ, 1/2 фіналу

Кардіфф – Фулхем – 0:2

Голи: Онома, 49, Кебано, 90+1

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Четверта та п'ята команди Чемпіоншипа зійшлися у двобої в столиці Уельсу. У першому таймі гра фактично була рівною, хіба що Фулхем трохи більше контролював м'яч. Це дало свої плоди вже в другій половині гри.

Лондонці шокували Кардіфф після перерви швидким голом. Джошуа Онома на лінії штрафного майданчика отримав пас від Гаррісона Ріда дриблінгом прибрав двох оборонців і переграв кіпера Смітіса в ближньому бою – 0:1. Пропущений м'яч погасив запал "ластівок", натомість Фулхем заграв попереду ще активніше.

Зрештою, це дозволило забити ще один м'яч у доданий арбітром час. Це Нескенс Кебано ударом зі штрафного класно перекинув стінку – воротар був безсилим. Такий результат майже гарантував "коттеджерам" участь у вирішальному матчі за вихід у Прем'єр-лігу. Матч-відповідь Кардіфф і Фулхем зіграють 30 липня.

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Теги
Фулхем Фулхем Кардіфф Кардіфф Англія АПЛ Чемпіоншип
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