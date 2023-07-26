"Дачники" решили не ждать до последнего и быстро нашли замену бунтующему Александару Митровичу, который хочет переехать в Саудовскую Аравию, соблазнившись на большие деньги. На своем официальном сайте Фулхэм сообщил о трансфере нападающего Вулверхэмптона Рауля Хименеса.

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Мексиканский форвард согласовал контракт до лета 2025 года с возможностью продления клубом еще на 12 месяцев. Вулверхэмптон получит за игрока около 5,5 миллиона фунтов. Рауль будет представлен во время матча против Астон Виллы.

К "волкам" Хименес присоединился в 2018 году. Всего он сыграл в 166 матчах, в которых забил 57 голов и отдал 24 результативные передачи.

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