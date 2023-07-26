"Дачники" вирішили не чекати до останнього і швидко знайшли заміну Александару Мітровічу, який бунтує, оскільки хоче переїхати в Саудівську Аравію, спокусившись на великі гроші. На своєму офіційному сайті Фулхем повідомив про трансфер нападника Вулверхемптона Рауля Хіменеса.

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Мексиканський форвард погодив контракт до літа 2025 року з можливістю продовження клубом ще на 12 місяців. Вулверхемптон отримає за гравця близько 5,5 мільйона фунтів. Рауль буде представлений під час матчу проти Астон Вілли.

До "вовків" Хіменес приєднався у 2018 році. Загалом він зіграв у 166 матчах, в яких забив 57 голів та віддав 24 результативні передачі.

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